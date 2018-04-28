суббота, 28 апреля 2018 г.
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода для гольфа
Погода в Европе
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • На следующей неделе синоптики обещают свыше 19 градусов тепла

На следующей неделе синоптики обещают свыше 19 градусов тепла

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На следующей неделе весна окончательно вступит в свои права — ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, однако будет и солнечно. Температура воздуха днем будет подниматься местами до 17-19 градусов выше нуля.

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 4..7°С. В понедельник днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с, во второй половине дня ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 13..17,на побережье местами до 10°С.

В ночь на вторник начиная с юга, облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С. Во вторник днем в основном облачно и с дождем. Во второй половине дня, начиная с юга, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с, во второй половине дня на юге Эстонии ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 8..14, на юге возможно повышение до 18°С.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на северном побережье еще восточный, северо-восточный ветер 7-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..8°C. В среду днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 14..19, на побережье местами 10°C.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ