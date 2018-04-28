На следующей неделе синоптики обещают свыше 19 градусов тепла

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 4..7°С. В понедельник днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с, во второй половине дня ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 13..17,на побережье местами до 10°С.

В ночь на вторник начиная с юга, облачность увеличится и пойдет дождь. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С. Во вторник днем в основном облачно и с дождем. Во второй половине дня, начиная с юга, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывы 15 м/с, во второй половине дня на юге Эстонии ветер перейдет к юго-западному и немного ослабеет. Температура воздуха 8..14, на юге возможно повышение до 18°С.