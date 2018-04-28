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Почти лето: завтра синоптики обещают до 17 градусов

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Весна в Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..6°C.

В воскресенье днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 9°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная. Температура воздуха 2..4°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер переменных направлений 2-6 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Местами кратковременный дождь. Видимость умеренная. Температура воздуха 9..12°C.

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