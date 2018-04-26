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Без зонта - никуда: в пятницу в Эстонии пройдут дожди

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Дождливая погода в Таллинне.

ФОТО: Erik Prozes

Обширная область низкого давления охватывает всю Северную Европу, а Эстония останется на ее южной периферии.

Погода будет спокойной и с кратковременными дождями. Вечером к Прибалтике с юга приблизится гребень повышенного давления, что приведет к уменьшению облачности и снижению вероятности дождей.

В пятницу, 27 апреля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременные дожди. Вечером облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-9, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит от 6 до 12°С.

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