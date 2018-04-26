В ближайшие дни может потеплеть до 20 градусов

В ближайшие дни должно потеплеть, местами температура может подняться до 20 градусов тепла, прогнозирует Служба погоды.
В ночь на субботу переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 до 6 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла.
В ночь на воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер южный 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7 градусов тепла.
В ночь на понедельник переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер обратится на восток и северо-восток, его скорость 2-8 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов. Днем переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 11-16 градусов, на юге Эстонии до 20 градусов. На морском побережье 8 градусов.