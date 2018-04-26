В ближайшие дни может потеплеть до 20 градусов

В ночь на субботу переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 до 6 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер южный 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до +5 градусов. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами 7 градусов тепла.