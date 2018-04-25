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Не обойдется без дождей и в четверг

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Дождливая погода в Таллинне.

ФОТО: Erik Prozes

Эстония остается на южной периферии области пониженного давления, которая охватывает северную Европу, и с западным потоком будет поступать следующая порция дождевых облаков.

Но, несмотря на кратковременные дожди, время от времени сквозь просветы в облаках будет виднеться солнце и во многих местах воздух прогреется до 10°С. Ветер будет более ощутим над Рижским заливом.

В четверг, 26 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 5-10, над Рижским заливом порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит от 6 до 12°С.

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