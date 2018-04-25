Не обойдется без дождей и в четверг
25 апреля 2018 г., 12:18
Эстония остается на южной периферии области пониженного давления, которая охватывает северную Европу, и с западным потоком будет поступать следующая порция дождевых облаков.
Но, несмотря на кратковременные дожди, время от времени сквозь просветы в облаках будет виднеться солнце и во многих местах воздух прогреется до 10°С. Ветер будет более ощутим над Рижским заливом.
В четверг, 26 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 5-10, над Рижским заливом порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит от 6 до 12°С.