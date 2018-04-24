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Дожди омрачат среду в Эстонии

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Дождливая погода.

ФОТО: Scanpix

Погоду Эстонии завтра будет определять область пониженного давления, которая расположена в районе Норвежского моря, и мы останемся под влиянием южной ее периферии.

Первая половина дня будет дождливая, а уже после обеда вероятность осадков уменьшится. И, несмотря на кратковременные дожди, время от времени сквозь просветы в облаках будет виднеться солнце. Местами температура воздуха прогреется до 11°С.

В среду, 25 апреля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут дожди, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с, вечером ослабеет.

Температура воздуха составит от 6 до 11°С.

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