Дожди омрачат среду в Эстонии
24 апреля 2018 г., 14:58
Погоду Эстонии завтра будет определять область пониженного давления, которая расположена в районе Норвежского моря, и мы останемся под влиянием южной ее периферии.
Первая половина дня будет дождливая, а уже после обеда вероятность осадков уменьшится. И, несмотря на кратковременные дожди, время от времени сквозь просветы в облаках будет виднеться солнце. Местами температура воздуха прогреется до 11°С.
В среду, 25 апреля, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдут дожди, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с, вечером ослабеет.
Температура воздуха составит от 6 до 11°С.