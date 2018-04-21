Прогноз погоды на воскресенье: насладитесь всеми временами года за один день
21 апреля 2018 г., 14:43
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на северо-востоке облачность будет плотнее, местами дожди.
Ветер ожидается западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, утром кое-где с мокрым снегом. После полудня облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится. Ветер северных направлений, 4-10, во второй половине дня переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.