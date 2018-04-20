На Балтийском море ожидаются волны до трех метров

В северной части Балтийского моря, в Финском заливе, в северной части Рижского залива и в Вяйнамери усилится западный и юго-западный ветер 6-11, порывами до 17 м/с. Ночью ветер обратится на северо-запад и к утру усилится до 9-13, порывами до 20 м/с.