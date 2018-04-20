пятница, 20 апреля 2018 г.
Погода для гольфа Смотреть еще > Погода на море и в портах Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • На Балтийском море ожидаются волны до трех метров

На Балтийском море ожидаются волны до трех метров

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Шторм. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Сильный ветер может вызвать сегодня и предстоящей ночью волны до трех метров на Балтийском море, предупреждает Служба погоды.

В северной части Балтийского моря, в Финском заливе, в северной части Рижского залива и в Вяйнамери усилится западный и юго-западный ветер 6-11, порывами до 17 м/с. Ночью ветер обратится на северо-запад и к утру усилится до 9-13, порывами до 20 м/с.

Высота волны днем от одного до двух метров, утром на море до трех метров. Днем погода без осадков, ночью над заливами пройдет дождь. Видимость днем хорошая, ночью преимущественно умеренная.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ