В Европу пришла жара до +30 градусов

Согласно информации британской метеорологической службы «Met Office», в среду в Лондоне воздух прогрелся до +25,3 градуса, в четверг прогнозируется жара до +27 градусов, однако уже с воскресенья, 22 апреля, станет прохладнее.

До +25 градусов поднялся столбик термометра и в Брюсселе, еще на градус теплее было в Париже, а на юго-западе Франции воздух прогрелся до +30 градусов, на градус больше было в северном испанском городе Бильбао.

В Германии зафиксирована жара до +27 градусов, в четверг до +25 градусов потеплеет и в Дании, где последний раз столь теплый апрель был в 2007 году.

В южной части Швеции ожидается +26 градусов, синоптики предупреждают о риске пожаров прошлогодней травы. Местами в Скандинавии в силе предупреждения о лавинах и наводнениях из-за быстро тающего снега.