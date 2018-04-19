Небольшой кусочек южного тепла дойдет до восточных берегов Балтики и в континентальной части столбики термометров на-2-3 градуса перевысят 15-ти-градусную отметку. На побержье, при усиливающемся юго-западном ветре, будет заметно прохладней. Господство тепла на сей раз не долгое и уже в субботу, сопровождаясь дождями, произойдет смена воздушных масс, после чего станет намного прохладней.