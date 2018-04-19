Не упустите момент: на один день в Эстонию придет южное тепло
19 апреля 2018 г., 15:23
Небольшой кусочек южного тепла дойдет до восточных берегов Балтики и в континентальной части столбики термометров на-2-3 градуса перевысят 15-ти-градусную отметку. На побержье, при усиливающемся юго-западном ветре, будет заметно прохладней. Господство тепла на сей раз не долгое и уже в субботу, сопровождаясь дождями, произойдет смена воздушных масс, после чего станет намного прохладней.
Днем, 20 апреля, переменная облачность, без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер усилится 5-11, порывами до 15, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 13...17, на побережье 7...12°С.