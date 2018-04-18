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Синоптики предупреждают: на выходных погода не порадует жителей Эстонии

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается сравнительно холодная и дождливая погода.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 7 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачно и дождливо. Ветер северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

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