Синоптики предупреждают: на выходных погода не порадует жителей Эстонии

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-18, на побережье местами 7 градусов тепла.

В ночь на субботу преимущественно облачно и дождливо. Ветер северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье до 18 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.