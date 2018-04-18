Синоптики: завтра в Эстонии потеплеет
18 апреля 2018 г., 15:21
В тылу уходящего на Россию циклона на востоке Эстонии ещё утром может пройти дождь, в то же время начиная с западных районов Эстонии погода начнет проясняться в связи с перемещением обширной области повышенного давления с центральной Европы на Скандинавию.
Несмотря на северо-западный, западный порывистый ветер, весенняя солнечная погода прогреет воздух свыше 10 °С тепла. На открытом ветрам побережье будет еще прохладно.
Днем, 19 апреля, ясная или малооблачная погода. Ветер западный, северо-западный 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 10...14, на побережье местами 5°С.