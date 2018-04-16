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Синоптики: дожди уходят

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Весна в Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Усиливающаяся над Балтийским морем зона повышенного давления постепенно вытесняет на Россию ложбину, которая влияла на характер погоды в Эстонии. Правда, совсем избежать осадков нам не удастся.

В первой половине дня дожди пройдут в основном к востоку от линии Пярну – Раквере, после полудня зона дождевых облаков сместится на Россию. Несмотря на осадки, придет относительно теплая весенняя погода – температура воздуха на значительной территории будет выше 10°С.

Во вторник, 17 апреля, облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь пройдет во многих местах, во второй половине дня осадки местами, вероятность осадков больше в южной и восточной Эстонии. На побережье местами сохранится туман. Ветер северо-западный, западный 3-8, во второй половине дня на побережье порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит от 8 до 14, на побережье местами 5°С.

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