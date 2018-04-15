Весна идет! Понедельник будет дождливым, но теплым
15 апреля 2018 г., 15:16
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами туман.
Ветер преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, на побережье местами туман, после полудня вероятность дождя уменьшится. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-16, на побережье местами 7 градусов тепла.