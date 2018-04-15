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Весна идет! Понедельник будет дождливым, но теплым

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Дождь в Таллинне.

ФОТО: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами туман.

Ветер преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, на побережье местами туман, после полудня вероятность дождя уменьшится. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-16, на побережье местами 7 градусов тепла.

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