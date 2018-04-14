На Эстонию надвигаются дожди

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 6 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 8-14, на побережье местами 5 градусов тепла.