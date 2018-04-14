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На Эстонию надвигаются дожди

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Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

По данным службы погоды Эстонии, первые дни ожидается немного дождливыми, затем вновь будет солнечная погода.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди, местами туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 6 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 8-14, на побережье местами 5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 10-16, на побережье местами 6 градусов тепла.

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