В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы

По мнению исследователей, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей. Об этом сообщает The Guardian.

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию — систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении. Глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды, пишет lenta.ru.

Ученые проанализировали отложения на мысе Хаттерас в американском штате Северная Каролина, рядом с которым сталкивается теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Из-за этого образуются завихрения и мели из наносного песка, опасные для кораблей. По размеру датированных песчинок можно судить о силе течений в тот или иной период времени.