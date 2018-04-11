среда, 11 апреля 2018 г.
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Весна идет: на этой неделе синоптики обещают до 15 градусов тепла

Весна идет: на этой неделе синоптики обещают до 15 градусов тепла

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Весна в Эстонии.

ФОТО: /

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается умеренно теплая погода.

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, начиная с островов пойдут дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8 м/сек. Температура воздуха м 9-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ