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Четверг порадует жителей Эстонии солнцем

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Весна в Таллинне.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков.

Ветер восточный и северо-восточный 1-6, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха составит от 1-6 градусов мороза, на побережье до одного градуса тепла.

Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-8, на островах до 12 м/с. Температура воздуха 6-11, на подветренном морском побережье местами до 4 градусов тепла.

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