Четверг порадует жителей Эстонии солнцем

Ветер восточный и северо-восточный 1-6, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха составит от 1-6 градусов мороза, на побережье до одного градуса тепла.

Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-8, на островах до 12 м/с. Температура воздуха 6-11, на подветренном морском побережье местами до 4 градусов тепла.