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Весна на дворе: на этой неделе синоптики обещают до 13 градусов тепла

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие сутки несмотря на весеннюю погоду по ночам сохранятся минусовые температуры.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на островах до 12 м/сек. Температура воздуха 5-10 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 4-9 м/сек, на островах до 12 м/сек. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

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