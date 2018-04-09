Весна на дворе: на этой неделе синоптики обещают до 13 градусов тепла

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на островах до 12 м/сек. Температура воздуха 5-10 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем также ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.