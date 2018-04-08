Прохладно, но сухо: читайте, какая погода ожидается в Эстонии на следующей неделе

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с. Температура воздуха 2-7°С. В понедельник днем облачность увеличится. Вечером во многих регионах Эстонии пройдет дождь. Южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к северному. Температура воздуха 11-16, на юге Эстонии до 19, на побережье с наветренной стороны до 6°С.

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, к утру прекратятся. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха понизится до -2..+3°С. Во вторник днем в Эстонии ожидается солнечная, сухая погода. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха составит 4-9°С.

В ночь на среду в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 0..-5°С. В среду днем ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 5-10°С.