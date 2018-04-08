Ловите момент: понедельник - очень теплый день, а затем резкое похолодание

По западной периферии антициклона с южными ветрами в Эстонию пришла очень теплая воздушная масса. Завтрашние температурные максимумы достигнут по республике 13-17, на юге 19 градусов. Заметно прохладней на побережье с наветренной стороны. Вечером, начиная с островов, южный ветер сменит направление на северное, что означает грядущее похолодание.