Ловите момент: понедельник - очень теплый день, а затем резкое похолодание
8 апреля 2018 г., 14:49
По западной периферии антициклона с южными ветрами в Эстонию пришла очень теплая воздушная масса. Завтрашние температурные максимумы достигнут по республике 13-17, на юге 19 градусов. Заметно прохладней на побережье с наветренной стороны. Вечером, начиная с островов, южный ветер сменит направление на северное, что означает грядущее похолодание.
В понедельник, 9 апреля, в Эстонии увеличится облачность. Вечером во многих местах дождь. Южный, юго-западный ветер 3-9 м/с, вечером, начиная с островов, перейдет к северному. Температура воздуха 11-16, на юге Эстонии до 19, на побережье с наветренной стороны до 6°С.