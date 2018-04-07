Прогноз радует: весна вступает в свои права

В ночь на понедельник в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. В понедельник днем в Эстонии облачность увеличится. Во второй половине дня во многих местах дождь. Ветер южный, юго-западный 3-8, вечером перейдет к северо-западному, северному и усилится на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..15, на юге Эстонии до 18, на побережье местами 6°С.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, к утру прекратятся. Ветер северных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха понизится до -2..+2 °С. Во вторник днем в Эстонии солнечная, сухая погода. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 3..8°С.