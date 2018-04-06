пятница, 6 апреля 2018 г.
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Все новости
Погода в Эстонии
Погода в мире
  • Погода
  • Суббота в Эстонии будет теплой и солнечной

Суббота в Эстонии будет теплой и солнечной

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Солнечная погода.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Южный антициклон смещается завтра через Польшу и Белоруссию на восток, и мы попадаем под его влияние, это означает, что погода будет преимущественно малооблачной. Благодаря солнцу в южных районах Эстонии температура поднимется выше 10 градусов тепла.

В субботу, 7 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений, на северном побережье порывами 13 м/с. Вечером в западной Эстонии ветер повернет к югу.

Температура воздуха составит от 7 до 11°C, на побережье из-за ветра с моря около 5°.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ