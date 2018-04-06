Суббота в Эстонии будет теплой и солнечной
6 апреля 2018 г., 14:20
Южный антициклон смещается завтра через Польшу и Белоруссию на восток, и мы попадаем под его влияние, это означает, что погода будет преимущественно малооблачной. Благодаря солнцу в южных районах Эстонии температура поднимется выше 10 градусов тепла.
В субботу, 7 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений, на северном побережье порывами 13 м/с. Вечером в западной Эстонии ветер повернет к югу.
Температура воздуха составит от 7 до 11°C, на побережье из-за ветра с моря около 5°.