Видео: пингвины в Антарктике сделали селфи и прославились на весь мир

Несколько императорских пингвинов обнаружили камеру, оставленную членом научной экспедиции, и решили попозировать перед ней. Видео с участием животных появилось на официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook .

На «селфи-видео», как называют его подписчики в комментариях, две птицы подходят к камере и начинают наклонять головы в разные стороны, глядя в объектив. Затем они приближаются к фотоаппарату и внимательно исследуют его. За сутки после публикации видео набрало почти сто тысяч просмотров, передает Lenta.ru.

Ролик с птицами был снят случайно на лежбище пингвинов рядом с научно-исследовательской станцией. Один из участников экспедиции по имени Эдди Голт положил камеру на лед неподалеку от места их скопления. Ученые утверждают, что такие проявления интереса к технике — не редкость, так как пингвины по своей природе чрезвычайно любопытны.