Охотник обнаружил в лесу орлана-белохвоста с отравлением свинцом

Охотник, гулявший в субботу в лесу вблизи деревни Лайметса города Пайде, обнаружил на снегу орлана-белохвоста, который не мог летать. Птице вызвали помощь, и теперь она выздоравливает в ветеринарной клинике Университета естественных наук, пишет Järva Teataja .

Председатель общества охотников Койги Аско Осула пояснил, что птица по какой-то причине попала в беду в их охотничьих угодьях, поэтому нашедший ее мужчина связался с Осула. «Орлан-белохвост выглядел здоровым, охотник хотел сфотографировать крупную птицу. Затем он заметил, что при попытке улететь орлан-белохвост смог подняться всего на два-три метра, а потом снова шлепнулся на землю. Это было четким знаком, что с ним не все в порядке», - сказал он.

«Используя разные данные, мы в конце концов нашли нужного нам ветеринара и ученого Мадиса Лейвитса, который занимается в ветеринарной клинике Университета естественных наук орланами и другими птицами подзащитной категории», - сказал Осула.

Ветеринар и докторант Университета естественных науки Мадис Лейвитс отметил, что пойманная в Ярвамаа птица является орланом-белохвостом. «Похоже, что это взрослый самец», - уточнил он.

Сейчас птица проходит лечение в ветеринарной клинике университета, поскольку у нее выявили серьезное отравление свинцом. Лейвитс оценил состояние входящей в первую защитную категорию птицы как крайне критическое. «Мы в любом случае постараемся сохранить ему жизнь. Ближайшая пара недель должна показать, выживет птица или нет. Но и после этого возможны откаты», - сказал он, опираясь на опыт.

По словам Лейвитса, рентгеновские снимки показали, что в желудочно-кишечном тракте птицы находятся свинцовые фрагменты пуль, которые представляют крайнюю опасность для ее жизни и здоровья. «Мы можем с помощью разных медицинских методов стимулировать очистку организма птицы, но справится ли она с этим, зависит от масштаба повреждений и количества свинца, попавшего в организм», - пояснил он.

Орлану-белохвосту сразу же сделали промывание желудка, ему дают лекарства, которые должны связать поступивший в систему кровообращения свинец и позволить вывести его из организма. Врачи также смогут оказать птице помощь при прекращении работы желудочно-кишечного тракта. Пока сложно прогнозировать, принесет ли все это результат. Лейвитс добавил, что у птицы не было внешних травм и переломов.