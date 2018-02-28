Погода в среду: мороз и солнце

В среду, 28 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Поземок. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха составит от -12 до -18°С.
Mängib video:
Зима в Германии. Снимок иллюстративный.
Фото: MARKUS SCHREIBER/AP
Погода Эстонии уже несколько дней формируется под влиянием обширной области высокого давления с центром над Скандинавией. В холодной арктической воздушной массе сохранится преимущественно солнечная, однако с очень низкими температурами погода. К тому же наличие ощутимого ветра и местами поземок заметно уменьшают комфортное самочувствие.
В среду, 28 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Поземок. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с.
Температура воздуха составит от -12 до -18°С.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress:
|
27.02.18
Морозы охватили страну: в ближайшие дни ожидается до -29 °C, в Таллинне ночлежки открыты круглосуточно