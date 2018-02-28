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A German police officer stands in heavy snow as she guards the Reichstag buildings in Berlin Thursday, Dec. 2, 2010, as security measures are still high due to terror threats against Germany. Large parts of Germany were hit by heavy snowfalls and icy wind. (AP Photo/Markus Schreiber) / SCANPIX Code: 436
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Зима в Германии. Снимок иллюстративный.

Фото: MARKUS SCHREIBER/AP

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A German police officer stands in heavy snow as she guards the Reichstag buildings in Berlin Thursday, Dec. 2, 2010, as security measures are still high due to terror threats against Germany. Large parts of Germany were hit by heavy snowfalls and icy wind. (AP Photo/Markus Schreiber) / SCANPIX Code: 436
MARKUS SCHREIBER/AP

Погода в среду: мороз и солнце

27.02.2018 15:32
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Погода Эстонии уже несколько дней формируется под влиянием обширной области высокого давления с центром над Скандинавией. В холодной арктической воздушной массе сохранится преимущественно солнечная, однако с очень низкими температурами погода. К тому же наличие ощутимого ветра и местами поземок заметно уменьшают комфортное самочувствие.

В среду, 28 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Поземок. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с.

Температура воздуха составит от -12 до -18°С.

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