Погода в среду: мороз и солнце

Погода Эстонии уже несколько дней формируется под влиянием обширной области высокого давления с центром над Скандинавией. В холодной арктической воздушной массе сохранится преимущественно солнечная, однако с очень низкими температурами погода. К тому же наличие ощутимого ветра и местами поземок заметно уменьшают комфортное самочувствие.