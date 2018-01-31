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Reedene tuisk Tallinnas.
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Метель в Таллинне. Иллюстративное фото.

Фото: Liis Treimann

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Reedene tuisk Tallinnas.
Liis Treimann

Погода в четверг: сначала снег и метель, потом гололед

31.01.2018 14:34
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Завтра наша погода останется под влиянием активного циклона, перемещающегося с Северного моря на юг Швеции. Его ложбина пройдет через Эстонию с юга на северо-восток. Первая половина дня на материке - со снегом, сильным ветром и метелью. В поступающей вслед за этим теплой воздушной массе осадки уже переходят в жидкую фазу, возрастет опасность гололеда. К вечеру непогода успокоится.

В четверг, 1 февраля, в Эстонии будет в основном облачно. Снег, мокрый снег, метель. На западе и юге Эстонии будет и дождь, гололед. Во второй половине дня, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-восточный, южный 7-12, порывы 15, на побережье до 18 м/с, с середины дня постепенно ослабеет и перейдет к юго-западному.

Температура воздуха составит от -2 до +3°C.

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