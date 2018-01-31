Погода в четверг: сначала снег и метель, потом гололед

Завтра наша погода останется под влиянием активного циклона, перемещающегося с Северного моря на юг Швеции. Его ложбина пройдет через Эстонию с юга на северо-восток. Первая половина дня на материке - со снегом, сильным ветром и метелью. В поступающей вслед за этим теплой воздушной массе осадки уже переходят в жидкую фазу, возрастет опасность гололеда. К вечеру непогода успокоится.