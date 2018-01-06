Прогноз погоды на воскресенье порадует немногих

По данным эстонских синоптиков, в ночь на воскресенье около полуночи ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, после полуночи облачность ослабеет, осадков станет меньше.

Ветер ожидается северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14-18 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами от нуля до одного градуса тепла. На дорогах возможна гололедица.

Днем ожидается малооблачная погода без осадков, вечером с северо-запада сместится облачность, пойдет снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 14, на побережье до 18 м/сек, вечером на островах сменит направление на юго-западное и усилится на материковой части порывами до 18 м/сек, на побережье 12-17, порывами до 25 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.