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SAJAB LUND; TALLINN, EESTI, 03DEC12. Tallinna kesklinnas sajab lund. Ilm; kliima; lumesadu; talv. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
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Снегопад в Таллинне.

Фото: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

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SAJAB LUND; TALLINN, EESTI, 03DEC12. Tallinna kesklinnas sajab lund. Ilm; kliima; lumesadu; talv. th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES
TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Прогноз погоды на воскресенье порадует немногих

06.01.2018 14:38
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По данным эстонских синоптиков, в ночь на воскресенье около полуночи ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, после полуночи облачность ослабеет, осадков станет меньше.

Ветер ожидается северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14-18 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами от нуля до одного градуса тепла. На дорогах возможна гололедица.

Днем ожидается малооблачная погода без осадков, вечером с северо-запада сместится облачность, пойдет снег. Ветер западный и северо-западный, 6-11, порывами 14, на побережье до 18 м/сек, вечером на островах сменит направление на юго-западное и усилится на материковой части порывами до 18 м/сек, на побережье 12-17, порывами до 25 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.

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