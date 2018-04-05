Сейчас в Таллинне 14 градусов тепла. Что принесут выходные?

По данным Службы погоды Эстонии, в четверг после полудня в Таллинне 14,7 градусов тепла, но дует прохладный весенний ветер. Погода переменчивая, и уже завтра прогнозируют мокрый снег.

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу будет облачно, дожди распространятся с материковой части страны на северо-восток. По многим регионам туманы. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура 1-4, на юго-востоке страны до 7 градусов тепла.

Днем облачно, дожди и мокрый снег, небольшие прояснения ожидаются только утром на востоке страны. Ветер юго-западный и западный, после полудня северо-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/с. Температура 2-7 градусов тепла, к вечеру местами немного понизится.

В ночь на субботу на востоке страны пройдет мокрый снег, начиная с запада облачность начнет рассеиваться, к утру небо над всей территорией Эстонии прояснится. Порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 15, на островах и побережье - 20 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха от -1 до +2 градусов. Днем погода без осадков, в основном - солнечная. Ветер умеренный, западных направлений. Температура воздуха от 8 до 10 градусов, на побережье около 4 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясно и без осадков. Днем может местами пройти небольшой дождь. Ожидается умеренный западный и юго-западный ветер. Температура воздуха ночью от 0 до +4, днем от 9 до 14 градусов. На побережье около 5 градусов.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, утром начиная с севера страны дожди, осадки распространятся к юго-востоку. Ветер западных направлений, 5-10, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха 7-12, на Юго-Востоке до 17 градусов тепла, после полудня начиная с Северо-Запада Эстонии начнет понижаться.