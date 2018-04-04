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A fire brigade paramedic wearing a sealed protective suit closes the door of a special fire brigade ambulance during a drill for the crew, in Frankfurt August 21, 2014. The special ambulance is equipped to treat patients suffering from ebola and other highly infectious diseases. Ebola is one of the deadliest diseases known to humanity. It has no proven cure and there is no vaccine to prevent infection. The rigorous use of quarantine is needed to prevent its spread, as well as high standards of hygiene for anyone who might come into contact with the disease. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: HEALTH)
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Человек в противочумном костюме. Иллюстративное фото.

Фото: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

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A fire brigade paramedic wearing a sealed protective suit closes the door of a special fire brigade ambulance during a drill for the crew, in Frankfurt August 21, 2014. The special ambulance is equipped to treat patients suffering from ebola and other highly infectious diseases. Ebola is one of the deadliest diseases known to humanity. It has no proven cure and there is no vaccine to prevent infection. The rigorous use of quarantine is needed to prevent its spread, as well as high standards of hygiene for anyone who might come into contact with the disease. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: HEALTH)
KAI PFAFFENBACH/REUTERS

В США зафиксировали распространение неизлечимых инфекций

04.04.2018 15:58
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Согласно докладу специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США в прошлом году был выявлен 221 новый случай инфекций, вызванный бактериями, устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков. Статья исследователей опубликована в журнале Vital Signs, передает Lenta.ru.

Как сообщается в докладе, в медицинских учреждениях, где были найдены антибиотикрезистентные микробы, по крайней мере, один из 10 людей, которые не имели симптомов заболевания, оказался носителем, как минимум, одной суперинфекции.

Эти микробы имели гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могут быть переданы другим бактериям. Таким образом, здоровые люди могут оказаться скрытыми переносчиками смертельно опасных заболеваний.

В документе рекомендуется сотрудникам медицинских учреждений проводить быстрый анализ микроорганизмов, у которых заподозрена устойчивость к антибиотикам. Кроме того, пишут специалисты CDC, необходимо выявлять тех, кто может стать переносчиком суперинфекции, и отслеживать пациентов, которые были переведены в другие больницы.

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бактерии · заболевание · инфекции · инфекция · микробы
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