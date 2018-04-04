В США зафиксировали распространение неизлечимых инфекций

Согласно докладу специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США в прошлом году был выявлен 221 новый случай инфекций, вызванный бактериями, устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков. Статья исследователей опубликована в журнале Vital Signs, передает Lenta.ru .

Как сообщается в докладе, в медицинских учреждениях, где были найдены антибиотикрезистентные микробы, по крайней мере, один из 10 людей, которые не имели симптомов заболевания, оказался носителем, как минимум, одной суперинфекции.

Эти микробы имели гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могут быть переданы другим бактериям. Таким образом, здоровые люди могут оказаться скрытыми переносчиками смертельно опасных заболеваний.

В документе рекомендуется сотрудникам медицинских учреждений проводить быстрый анализ микроорганизмов, у которых заподозрена устойчивость к антибиотикам. Кроме того, пишут специалисты CDC, необходимо выявлять тех, кто может стать переносчиком суперинфекции, и отслеживать пациентов, которые были переведены в другие больницы.