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Kevadilm Stroomi rannas.
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Весна в Таллинне.

Фото: Sander Ilvest

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Kevadilm Stroomi rannas.
Sander Ilvest

В среду в Эстонии будет пасмурно, но тепло

03.04.2018 14:19
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Достигший Скандинавии циклон препятствует проникновению холода. С южных районов в сторону Балтийского моря движется влажная и теплая воздушная масса, что станет причиной сравнительно пасмурной погоды. Влияние циклона скажется в усилении ветра и повышении температуры местами до +10°C.

В среду, 3 апреля, утром в Эстонии увеличится облачность, местами туман. Днем во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывами 14 м/с.

Температура воздуха составляет 3-8, в южной Эстонии до 11°C тепла.

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