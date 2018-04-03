В среду в Эстонии будет пасмурно, но тепло

В среду, 3 апреля, утром в Эстонии увеличится облачность, местами туман. Днем во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывами 14 м/с.
Температура воздуха составляет 3-8, в южной Эстонии до 11°C тепла.
Mängib video:
Весна в Таллинне.
Фото: Sander Ilvest
Достигший Скандинавии циклон препятствует проникновению холода. С южных районов в сторону Балтийского моря движется влажная и теплая воздушная масса, что станет причиной сравнительно пасмурной погоды. Влияние циклона скажется в усилении ветра и повышении температуры местами до +10°C.
В среду, 3 апреля, утром в Эстонии увеличится облачность, местами туман. Днем во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, на побережье порывами 14 м/с.
Температура воздуха составляет 3-8, в южной Эстонии до 11°C тепла.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress:
|
16.03.18
Весеннего тепла ждать не стоит: на Эстонию надвигается новая волна холода