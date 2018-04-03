В среду в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Достигший Скандинавии циклон препятствует проникновению холода. С южных районов в сторону Балтийского моря движется влажная и теплая воздушная масса, что станет причиной сравнительно пасмурной погоды. Влияние циклона скажется в усилении ветра и повышении температуры местами до +10°C.