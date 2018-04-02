prognoz.ee -
Погода
Musumäel tervitati kevadet.
1/1

Весна в Эстонии.

Фото: Sander Ilvest

foto
//f9.pmo.ee/TzKIYPqh9ivnasf_24xykq63DWo=/200x200/filters:focal(2116x1232:2723x1497)/nginx/o/2016/03/20/5176789t1h8de6.jpg
//f9.pmo.ee/tMnBIicpkJj22uqYzEZSdD5gGBk=/566x0/nginx/o/2016/03/20/5176789t1h8de6.jpg
Musumäel tervitati kevadet.
Sander Ilvest

От -12 до +15: в ближайшие дни в Эстонии будет резко меняться погода

02.04.2018 15:39
Распечатать

Метеослужба Эстонии сообщает, что в ближайшие дни погода будет изменчивой, а температура воздуха будет колебаться от 12 градусов мороза до 15 градусов тепла.

К сегодняшней ночи ветер постепенно ослабеет и температура начнет понижаться. В ночь на среду все ещё достаточно холодно, однако после этого ожидается более теплая погода.

Днем во вторник ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-11, на северном побережье порывами 15 м/с, вечером ветер, начиная с островов, повернёт на юго-восточный и ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода, без существенных осадков. Ветер сменит направление с западного на южное 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, на севере Эстонии до -12°C. Днем погода с небольшой и переменной облачностью. Вечером на западе Эстонии дождь. Ветер юго-восточный 4-10, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на юге Эстонии до +11°C.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +1..+5, в южной Эстонии до +7°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, к вечеру, начиная с островов, повернет на юго-западный. Температура воздуха +7..+12, в южной Эстонии до +15°C, на побережье при ветре с моря +5°С.

В ночь на пятницу погода с переменной облачностью. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура +1..+4, на юго-востоке Эстонии до +7°C. Днем облачная погода. Во многих местах дождь, вечером также и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15, на побережье порывами до 20 м/с. Температура +1..+5, утром по юго-востоку Эстонии до +8°C.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
02.04.18
На смену снегу придет жара: через неделю в Эстонии наступит лето? 		02.04.18
Блог: на Эстонию обрушился снежный шторм
01.04.18
Фото и видео: жительница Эстонии запечатлела гуляющего вокруг дома медведя 		01.04.18
Срочное предупреждение: на Эстонию надвигается снежный шторм
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
прогноз погоды · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook