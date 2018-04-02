От -12 до +15: в ближайшие дни в Эстонии будет резко меняться погода

Метеослужба Эстонии сообщает, что в ближайшие дни погода будет изменчивой, а температура воздуха будет колебаться от 12 градусов мороза до 15 градусов тепла.

К сегодняшней ночи ветер постепенно ослабеет и температура начнет понижаться. В ночь на среду все ещё достаточно холодно, однако после этого ожидается более теплая погода.

Днем во вторник ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-11, на северном побережье порывами 15 м/с, вечером ветер, начиная с островов, повернёт на юго-восточный и ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода, без существенных осадков. Ветер сменит направление с западного на южное 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8, на севере Эстонии до -12°C. Днем погода с небольшой и переменной облачностью. Вечером на западе Эстонии дождь. Ветер юго-восточный 4-10, вечером на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+7, на юге Эстонии до +11°C.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, в начале ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +1..+5, в южной Эстонии до +7°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-восточный, южный 4-10, к вечеру, начиная с островов, повернет на юго-западный. Температура воздуха +7..+12, в южной Эстонии до +15°C, на побережье при ветре с моря +5°С.

В ночь на пятницу погода с переменной облачностью. Местами дождь. Ветер южный и юго-западный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура +1..+4, на юго-востоке Эстонии до +7°C. Днем облачная погода. Во многих местах дождь, вечером также и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15, на побережье порывами до 20 м/с. Температура +1..+5, утром по юго-востоку Эстонии до +8°C.