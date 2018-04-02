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Фото: Liis Treimann

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Soojalaine
Liis Treimann

На смену снегу придет жара: через неделю в Эстонии наступит лето?

02.04.2018 10:26
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Сегодня на Эстонию обрушился сильный снегопад, но, судя по прогнозам, совсем скоро нас порадует теплая погода.

Центр дорожной информация поделился радостной новостью для всех любителей тепла: по модели прогнозирования GFS, температура воздуха, например, 10 апреля в странах Балтии поднимется до 20 градусов тепла.

Центр отмечает, что теплую погоду обещают и другие модели прогнозирования, но достигнет ли температура воздуха аж 20 градусов тепла, покажет время.

Стоит отметить, что российский портал Gismeteo также обещал, что в середине апреля температура воздуха, например, в Вильянди поднимется до 20 градусов или даже больше, по крайней мере, 16 градусов тепла обещают днем практически в течение целой недели.

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