На смену снегу придет жара: через неделю в Эстонии наступит лето?

Сегодня на Эстонию обрушился сильный снегопад, но, судя по прогнозам, совсем скоро нас порадует теплая погода.

Центр дорожной информация поделился радостной новостью для всех любителей тепла: по модели прогнозирования GFS, температура воздуха, например, 10 апреля в странах Балтии поднимется до 20 градусов тепла.

Head uudised soojasõpradele. GFS mudeli järgi tõuseb õhutemperatuur näiteks 10.04 Baltikumis üle +20°C. Sooja ennustavad ka teised mudelid, kas just 20°C ületub eks seda näitab aeg - Margus pic.twitter.com/eW1DREgP5n — 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) April 2, 2018

Центр отмечает, что теплую погоду обещают и другие модели прогнозирования, но достигнет ли температура воздуха аж 20 градусов тепла, покажет время.

Стоит отметить, что российский портал Gismeteo также обещал, что в середине апреля температура воздуха, например, в Вильянди поднимется до 20 градусов или даже больше, по крайней мере, 16 градусов тепла обещают днем практически в течение целой недели.