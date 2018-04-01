Видео: смотрите, как вылупляются цыплята на хуторе Нурменуку

В это время года инкубаторы в курятниках заполнены до предела, и цыплята появляются на свет каждый день, передает Pärnu Postimees .

Хозяйка находящегося в Пярнумаа хутора Нурменуку Виктория Каазик поделилась видеозаписью того, как цыплята выбираются из яиц.

Куриные яйца находятся в инкубаторе 21 день. "Поскольку у нас нет полностью автоматического инкубатора, каждые утро и вечер я переворачиваю яйца, и на 21 день они вылупляются, некоторые - на 22", - пояснила Каазик.

Как правило, вылупляющимся из яиц цыплятам не нужна посторонняя помощь, и они справляются сами. "Лучше всего, когда человек не вмешивается, и остаются только самые сильные птицы. Иногда я не выдерживаю и немного помогаю, но в общем они должны справляться сами", - говорит Каазик.

На видео можно увидеть, как вылупляются цыплята пород бресская курица и курица Брама. "Курицы породы Брама красивые и идут на продажу, бресские курицы - на мясо, они нравятся гурманам", - добавляет Каазик.

В апреле в инкубатуре хутора появятся индюшачьи яйца. Две самки готовы высиживать яйца уже сейчас, и хозяйка подкладывает им куриные яйца.