Бездомные собаки помешали самолету приземлиться

Диспетчер, который контролировал движение самолета, опасался, что собаки бросятся на шасси. Отмечается, что местным властям направили предупреждение о необходимости обеспечить безопасность на территории аэропорта, передает Lenta.ru.
По информации телеканала, проблема с бродячими собаками в Ухте существует уже несколько лет. В городе не было организаций, готовых заняться этим. В начале 2018 года одна из компаний выиграла тендер на отлов бездомных животных, но договор будет заключен лишь на три месяца.
Зоозащитники считают, что проблему это не решит: в Ухте нет питомников, поэтому собак будут ловить, стерилизовать и снова выпускать на улицы.