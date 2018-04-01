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Собаки. Иллюстративное фото.

Фото: Scanpix

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Koerad.
Scanpix

Бездомные собаки помешали самолету приземлиться

01.04.2018 15:42
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Стая бездомных собак, бродившая по взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Ухты (республика Коми), не позволила сесть самолету. Пилоту пришлось набрать высоту и кружить, пока животных не разогнали, сообщает телеканал «Юрган».

Диспетчер, который контролировал движение самолета, опасался, что собаки бросятся на шасси. Отмечается, что местным властям направили предупреждение о необходимости обеспечить безопасность на территории аэропорта, передает Lenta.ru.

По информации телеканала, проблема с бродячими собаками в Ухте существует уже несколько лет. В городе не было организаций, готовых заняться этим. В начале 2018 года одна из компаний выиграла тендер на отлов бездомных животных, но договор будет заключен лишь на три месяца.

Зоозащитники считают, что проблему это не решит: в Ухте нет питомников, поэтому собак будут ловить, стерилизовать и снова выпускать на улицы.

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