Видео: семья из Флориды обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора

В социальные сети попало видео, в котором ловец аллигаторов пытается вытащить аллигатора из бассейна.
В среднем американский аллигатор достигает 3,5-4,5 метра в длину и весит около 450 килограммов.
Mängib video:
Фото: Youtube
Полиция Флориды обнародовала видео, в котором аллигатор длинной в 3,5 метра плавает в бассейне частного дома.
В социальные сети попало видео, в котором ловец аллигаторов пытается вытащить аллигатора из бассейна.
В среднем американский аллигатор достигает 3,5-4,5 метра в длину и весит около 450 килограммов.
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