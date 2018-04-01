Видео: семья из Флориды обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора

Полиция Флориды обнародовала видео, в котором аллигатор длинной в 3,5 метра плавает в бассейне частного дома.

В социальные сети попало видео, в котором ловец аллигаторов пытается вытащить аллигатора из бассейна.

В среднем американский аллигатор достигает 3,5-4,5 метра в длину и весит около 450 килограммов.