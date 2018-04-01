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Фото: Youtube

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Youtube

Видео: семья из Флориды обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора

01.04.2018 11:16
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Полиция Флориды обнародовала видео, в котором аллигатор длинной в 3,5 метра плавает в бассейне частного дома.

В социальные сети попало видео, в котором ловец аллигаторов пытается вытащить аллигатора из бассейна. 

В среднем американский аллигатор достигает 3,5-4,5 метра в длину и весит около 450 килограммов. 

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