Дождь или снег? Узнайте, какая погода будет в Эстонии завтра

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, мокрый снег и снег, на востоке страны и дожди. Ветер северо-восточный и северный, порывами 5-12 м/сек, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 2 градусов тепла.

Днем также ожидается облачная погода, мокрый снег и снег, на востоке страны и дожди. Ветер северо-западный и западный, 4-9, на островах и побережье 8-13, порывами 17, на островах до 20 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла, на востоке страны до 6 градуса тепла.