Синоптики: в середине следующей недели в Эстонии резко потеплеет

В ночь на понедельник облачно, пройдут мокрый снег и снег, местами также дожди. Ветер восточный и северо-восточный, в материковой части страны 5-12, на островах и побережье 15-17. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно, пройдут дожди и мокрый снег, во второй половине дня также снег. Ветер северо-западный и западный, в материковой части страны 4-9, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха 1-3, на востоке страны до 6 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, по многим регионам снег и мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем облачность немного рассеется. В первой половине дня по многим регионам снегопады и мокрый снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха от 0 до 4 градусов тепла.

В ночь на среду переменная облачность, по многим регионам пройдет снег. Южный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на Севере Эстонии от 4 до 9 градусов мороза. Днем сохранится переменная облачность. После полудня с островов начнут идти дожди. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, на юго-востоке Эстонии до 11 градусов тепла.