На один день в Эстонию придет настоящая весна

Полоса высокого давления протянулась от Скандинавии через Прибалтику на юго-восток. В субботу, при почти ясном небе и слабом ветре, будет очень комфортно, да и дневные температуры воздуха уже повсеместно со знаком плюс. В воскресенье днем идиллию нарушит усиливающийся северо-восточный ветер, облака, а к вечеру и осадки, которые достигнут южных уездов республики.