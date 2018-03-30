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Kevadine päike on meelitanud Pärnu keskranna liivale esimesed päevitajad.
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Весенняя погода. Фото иллюстративное.

Фото: Mailiis Ollino/

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Kevadine päike on meelitanud Pärnu keskranna liivale esimesed päevitajad.
Mailiis Ollino/

На один день в Эстонию придет настоящая весна

30.03.2018 14:10
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Полоса высокого давления протянулась от Скандинавии через Прибалтику на юго-восток. В субботу, при почти ясном небе и слабом ветре, будет очень комфортно, да и дневные температуры воздуха уже повсеместно со знаком плюс. В воскресенье днем идиллию нарушит усиливающийся северо-восточный ветер, облака, а к вечеру и осадки, которые достигнут южных уездов республики.

Днем, 31 марта, небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха +1...+6°С.

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