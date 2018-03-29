Завтра в Эстонии ожидается снег и небольшой мороз

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 3-8 м/сек, к утру близ Рижского залива до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10, на северо-востоке страны до 13 градусов мороза.

Днем облачность уплотнится, до полудня близ Рижского залива и на юге страны пройдет снег и мокрый снег, днем зона осадков расширится, однако на Северную Эстонию по всей вероятности не распространится. Ветер восточный, 5-10, на островах и западном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла.