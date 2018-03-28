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Мороз.

Фото: «Reporter» / Kanal 2

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Lätis on pakane nõudnud viis inimelu
«Reporter» / Kanal 2

Куда запропастилась весна? Апрель начнется с трескучих морозов

28.03.2018 16:36
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По данным Службы погоды Эстонии, морозы по ночам продолжатся и в начале апреля, днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.

В ночь на пятницу малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха 5-10, местами до 15 градусов мороза. Днем переменная облачность. На юге страны облачнее, пройдут небольшие снегопады. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 5-10, местами до 14 градусов мороза. Днем переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов мороза. Днем облачно, начиная с юго-востока страны пойдет мокрый снег. Ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

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