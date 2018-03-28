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Весна на подходе.

Фото: Liis Treimann

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Kevadine ilm
Liis Treimann

Четверг в Эстонии будет солнечным и безветренным

28.03.2018 13:17
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Полоса высокого давления с холодным воздухом протянулась от Скандинавии через Балтийские страны в восточном направлении. При почти ясном небе и слабом ветре ночью и в утренние часы сохраняются морозы, но днем мартовское солнце заметно прогревает воздух, и несмотря ни на что чувствуется весна.

В четверг, 29 марта, в Эстонии ожидается солнечная сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, во второй половине дня на побережье Рижского залива юго-восточный, восточный ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха составит от 0 до +4°С.

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Завтра в Эстонии ожидаются небольшой снег и слабый мороз
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