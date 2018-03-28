Четверг в Эстонии будет солнечным и безветренным

Полоса высокого давления с холодным воздухом протянулась от Скандинавии через Балтийские страны в восточном направлении. При почти ясном небе и слабом ветре ночью и в утренние часы сохраняются морозы, но днем мартовское солнце заметно прогревает воздух, и несмотря ни на что чувствуется весна.