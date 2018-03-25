Снегопады и мороз: читайте, какая погода будет на следующей неделе

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха ночью может опускаться до 15 градусов.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны небольшие снегопады. Ветер северных направлений, 3-7, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-12, местами до 15 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны небольшие снегопады. Ветер северных направлений, 3-7 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. По регионам небольшие снегопады. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-12, местами до 15 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер преимущественно северо-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-11, местами до 15 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.