Видео: в Камбодже сняли невероятную небесную аномалию

К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи интернета посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение было добавлено на ролик в видеоредакторе, передает портал "Сегодня".

По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.

Другие пользователи поверили в подлинность записи и отметили, что не все в этом случае бросятся снимать небесное чудо и тут же выкладывать в интернет.