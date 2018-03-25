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Видео: в Камбодже сняли невероятную небесную аномалию

25.03.2018 15:19
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На популярном видеохостинге YouTube появился загадочный ролик, демонстрирующий невероятное явление в вечернем небе. Над домами образовалась поразительная "энергетическая дуга", переливающаяся всеми оттенками желтого.

К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи интернета посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение было добавлено на ролик в видеоредакторе, передает портал "Сегодня".

По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.

Другие пользователи поверили в подлинность записи и отметили, что не все в этом случае бросятся снимать небесное чудо и тут же выкладывать в интернет. 

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аномалия · камбоджа · небо
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