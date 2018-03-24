В Тарту набирает популярность необычный вид спорта для собак

Полвека назад в Англии изобрели такой необычный вид спорта и назвали его аджилити, что переводится как ловкость, быстрота и проворство. Это вид кинологического спорта, в котором человек или, по-другому, хэндлер направляет собаку через полосу препятствий. Сегодня аджилити популярен во всем мире и Эстония не исключение. Практический семинар по этой дисциплине в Тарту с участием трехкратной чемпионки мира Елены Раатц-Капустиной и четвероногой звездой Текной вызвал ажиотаж.