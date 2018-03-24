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Собака. Иллюстративное фото.

Фото: Scanpix

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Ülekaalulisus tõstab ka koertel diabeeti haigestumise riski.
Scanpix

В Тарту набирает популярность необычный вид спорта для собак

24.03.2018 09:20
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Практический семинар по необычному виду спорта для собак и их хозяев аджилити прошел в Тарту с аншлагом, передает Rus.Err.

Полвека назад в Англии изобрели такой необычный вид спорта и назвали его аджилити, что переводится как ловкость, быстрота и проворство. Это вид кинологического спорта, в котором человек или, по-другому, хэндлер направляет собаку через полосу препятствий. Сегодня аджилити популярен во всем мире и Эстония не исключение. Практический семинар по этой дисциплине в Тарту с участием трехкратной чемпионки мира Елены Раатц-Капустиной и четвероногой звездой Текной вызвал ажиотаж.

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аджилити · семинар · собаки · спорт · тарту
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