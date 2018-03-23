Днем, 24 марта, переменная облачность, без осадков. Юго-западный и южный ветер усилится до 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+4°C.
Mängib video:
1/1
Весна на подходе.
Фото: Liis Treimann
foto
//f11.pmo.ee/jNbg0ffxEiS6sK146sThguBA1i0=/200x200/smart/nginx/o/2017/02/27/6390503t1h527a.jpg
//f11.pmo.ee/kmCdnBptoUmTtZhUG4g9wgjEDhk=/566x0/nginx/o/2017/02/27/6390503t1h527a.jpg
Kevadine ilm
Liis Treimann
Завтра в Эстонии ожидается по-настоящему весенняя погода
23.03.2018 16:43
Антициклон, центр которого располагался ночью над Латвией, будет смещаться в юго-восточном направлении и определять погодные условия в Эстонии большую часть завтрашнего дня. Погода сохранится малооблачная, без осадков. В воскресенье с Норвежского моря через Скандинавию будет смещаться циклон, благодаря которому количество облаков увеличится.
Jaga |