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Весна на подходе.

Фото: Liis Treimann

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Kevadine ilm
Liis Treimann

Завтра в Эстонии ожидается по-настоящему весенняя погода

23.03.2018 16:43
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Антициклон, центр которого располагался ночью над Латвией, будет смещаться в юго-восточном направлении и определять погодные условия в Эстонии большую часть завтрашнего дня. Погода сохранится малооблачная, без осадков. В воскресенье с Норвежского моря через Скандинавию будет смещаться циклон, благодаря которому количество облаков увеличится.

Днем, 24 марта, переменная облачность, без осадков. Юго-западный и южный ветер усилится до 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+4°C.

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