Завтра в Эстонии ожидается по-настоящему весенняя погода

Антициклон, центр которого располагался ночью над Латвией, будет смещаться в юго-восточном направлении и определять погодные условия в Эстонии большую часть завтрашнего дня. Погода сохранится малооблачная, без осадков. В воскресенье с Норвежского моря через Скандинавию будет смещаться циклон, благодаря которому количество облаков увеличится.