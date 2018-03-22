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Мороз. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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Talv.
Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Синоптики: в ближайшие дни ударит 13-градусный мороз

22.03.2018 18:07
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни по ночам температура воздуха может местами опускаться до 13 градусов мороза, днем она будет подниматься чуть выше нуля.

В ночь на субботу переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов мороза, на островах и западном побережье 2-6 градусов мороза. Днем переменная облачность. По регионам возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По регионам небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 4-9, в первой половине дня порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла.

В ночь на понедельник преимущественно облачно. По многим регионам дожди, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем облачно со снегом, мокрым снегом и дождем. Ветер западных направлений, 2-8, на северном побережье северо-восточный, 6-12, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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