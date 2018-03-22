Днем малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Mängib video:
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Весна. Иллюстративный снимок.
Фото: Scanpix
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Scanpix
Завтра выглянет весеннее солнце
22.03.2018 13:55
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность. На востоке и юге страны до полуночи кратковременные снегопады. Ветер северо-западный, 4-10, на северном побережье до полуночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.
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