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Весна. Иллюстративный снимок.

Фото: Scanpix

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Scanpix

Завтра выглянет весеннее солнце

22.03.2018 13:55
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По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность. На востоке и юге страны до полуночи кратковременные снегопады. Ветер северо-западный, 4-10, на северном побережье до полуночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.

Днем малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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