Завтра выглянет весеннее солнце

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается переменная облачность. На востоке и юге страны до полуночи кратковременные снегопады. Ветер северо-западный, 4-10, на северном побережье до полуночи порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза.