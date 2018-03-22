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Встреча Норы и Ранзо.

Фото: Kuvatõmmis videost

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Kuvatõmmis videost

Любовь с первого взгляда? Смотрите, как белая медведица Нора встретилась с Ранзо

22.03.2018 13:40
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Сегодня венский зоопарк Шёнбрунн поделился видео с участием молодой белой медведицы Норы, родившейся в Таллиннском зоопарке, которая в декабре прошлого года переехала в Австрию. Теперь, почти четыре месяца спустя, Нора наконец встретилась с глазу на глаз со своим женихом Ранзо. Похоже, это была любовь с первого взгляда.

Знакомство Норы с родившимся в Финляндии Ранзо проходило постепенно – поначалу Нору выпускали в вольер, а когда она оттуда уходила, Ранзо давали возможность выйти, чтобы он мог привыкнуть к запаху Норы. Затем медведи смогли изучать друг друга через прутья клетки. И в конце концов работники зоопарка сочли, что наступило время первой встречи, пишет Postimees.

«Сделать так, чтобы два взрослых полярных медведя познакомились и привыкли друг к другу, непросто, - говорится в описании к видео, опубликованному на страничке зоопарка Шёнбрунн в Facebook. – Но когда смотришь на этих двух, кажется, что мы справились великолепно». Выбор спутника для Норы не был случайным: медведица отправилась в венский зоопарк в рамках программы по обмену, которая направляет животных туда, где они с наибольшей вероятностью смогут дать потомство. Работники зоопарка надеются на скорое появление медвежат, и первая встреча Норы и Ранзо дает основания полагать, что именно так и произойдет.

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