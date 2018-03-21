Эстонские охотники застрелили за прошедший сезон тысячи кабанов

Наряду с отстреленными особями при выполнении государственной обязательной квоты в 7557 особей учитывались также все найденные в охотничьих угодьях мертвыми или убитые особи с подозрением на африканскую чуму свиней (АЧС), таким образом, по итогам сезона квоту выполнили в размере 7869 особей.

Третий год подряд для борьбы с распространением АЧС назначались охотничьи квоты в объеме, превышающем обычный. Охотники осознавали серьезность положения и за минувший сезон охоты застрелили 7584 особи. Также было убито 39 особей с подозрением на АЧС, а мертвыми нашли 246 особей.

Уездные советы по охоте, а в некоторых уездах и департамент окружающей среды устанавливали квоты, опираясь на предложение агентства окружающей среды, направленное на достижение к концу текущего охотничьего года максимальной плотности популяции дикого кабана в 1,5 особи на 1000 гектаров охотничьих угодий. В этом сезоне самые крупные квоты действовали в уездах Хийу, Ляэне и Сааре, где несмотря на растущее давление со стороны охотников и распространение АЧС численность диких кабанов к концу минувшего охотничьего года оставалась высокой.

По словам заведующего бюро охоты и водного ценоза департамента окружающей среды Аймара Ракко, показатели охоты на дикого кабана сократились в последнем сезоне в семь раз в Ляэне-Вирумаа и в 2-5 раз в уездах Харью, Ида-Виру, Ляэне, Пярну, Рапла и Сааре. Это было связано с тем, что популяция дикого кабана в этих уездах существенно сократилась из-за АЧС. Число застреленных особей превысило квоту в уездах Ярва, Тарту, Валга, Вильянди и Выру, где АЧС начала распространяться раньше всего, но показатели за последний сезон указывают на восстановление популяции в этих уездах. «Чтобы избежать новых вспышек заболевания, в этих уездах нужно увеличить квоты на отстрел дикого кабана, чтобы изгнать эпизоотию из природной среды», - сказал Ракко.

Выполнение квоты было ниже всего в Рапламаа (на 51 процент), а выше всего в Вырумаа (на 262 процента). На дикого кабана интенсивно охотились и на Хийумаа, куда АЧС пока не дошла.

Выполнение квот в мае проанализируют советы по охоте, в компетенцию которых входит составление предложений для департамента окружающей среды по лишению не выполнивших квоту без уважительной причины охотничьих округов лицензии.

Для прекращения распространения АЧС или его значительного замедления численность популяции дикого кабана по всей Эстонии планируется к 28 февраля 2019 года планируется привести к максимальной плотности в одну особь на 1000 гектаров охотничьих угодий. После подведения итогов подсчета, охоты и мониторинга диких кабанов со стороны агентства окружающей среды будет решено, сколько диких кабанов следует застрелить в уездах, чтобы добиться желаемого результата.

За выполнением квот следит департамент окружающей среды в сотрудничестве с агентством окружающей среды, инспекцией окружающей среды и ветеринарно-пищевым департаментом.